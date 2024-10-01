В Україні до кінця року виготовлять 1,5 млн дронів — Шмигаль

В Україні займаються виготовленням дронів. Фото: прес-служба КМ

До кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, Кабінет міністрів також запустив експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів БПЛА. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 1 жовтня.



«Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. 2023 року виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для керування ними», — заявив він.



Крім того, за словами Шмигаля, уряд дає старт експериментальному проєкту із сертифікації шкіл операторів БПЛА.



«Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність», — заявив він.



Прем'єр додав, що сфера безпеки та оборони — це пріоритет №1 у державному бюджеті. Наступного року ми передбачили на це 2,2 трлн. грн., що становить 26% ВВП.



Раніше ми писали, що російська армія щодня у вереснізапускала по Україні ударні дрони-камікадзе. Загалом ППО збила 1107.