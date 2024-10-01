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«Самая массовая казнь на фронте»: россияне расстреляли 16 пленных военных ВСУ под Покровском

01 октября 2024, 21:10

«Самая массовая казнь на фронте»: россияне расстреляли 16 пленных военных ВСУ под Покровском

Расстрелянные украинские военные. Фото: кадр из видео Расстрелянные украинские военные. Фото: кадр из видео

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

1 октября в Телеграм-каналах появилась информация о предполагаемом расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По предварительным данным, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района на Донетчине.

На обнародованном видео зафиксировали, как под контролем россиян военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

«И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства», – подчеркнул он.

Проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Силовики начали следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Напомним, что 27 августа российские захватчики расстреляли троих пленных украинских военных под Покровском.

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Андрей Костин
Места
Покровское направление
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Расстрел пленные

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