«Наймасовіша страта на фронті»: росіяни розстріляли 16 полонених військових ЗСУ під Покровськом

Розстріляні українські військові. Фото: кадр із відео

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



1 жовтня у Телеграм-каналах з'явилася інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За попередніми даними, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія скоїла в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району на Донеччині.



На оприлюдненому відео зафіксували, як під контролем росіян військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти навмисне відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили в упор автоматною чергою.



Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.



За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, це наймасовіший випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.



«І це ще одне свідчення того, що вбивства та тортури полонених – не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва», – наголосив він.



Проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Силовики розпочали слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.

Нагадаємо, що 27 серпня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських військових під Покровськом.