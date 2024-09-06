«Встали на колени, держа руки за головой»: военные РФ расстреляли пленных бойцов ВСУ под Покровском

Пленные бойцы ВСУ перед расстрелом под Покровском. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

27 августа российские войска с использованием БПЛА атаковали одну из позиций ВСУ в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар. Оккупанты обошли горящую позицию, после чего во время боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил ранения. Его побратимы, находясь в окружении и под плотным огневым контролем россиян, были вынуждены сдаться в плен. Военнослужащие вышли из укрытия и встали на колени, держа руки за головой. Однако российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Дальнейшая судьба раненого бойца уточняется.

Убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций.

Напомним, что кадры расстрела украинских военнопленных опубликовал американский телеканал CNN.