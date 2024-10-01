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Герої Донбасу, які руйнують пропаганду РФ. Історії українських захисників із Донецької області

01 жовтня 2024, 22:44

Герої Донбасу, які руйнують пропаганду РФ. Історії українських захисників із Донецької області

Українські захисники. Фото: 81-ша аеромобільна бригада ЗСУ Українські захисники. Фото: 81-ша аеромобільна бригада ЗСУ

День захисників та захисниць України, який відзначається 1 жовтня, став особливо важливим після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

За словами військовослужбовця 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ Дмитра, війну він застав ще у 2014 році, оскільки родом із Донецької області.

«У мене батько пішов захищати країну в той час. Тоді був його час, так би мовити. Пішов боронити свою землю у складі батальйону спецпризначення «Донбас». І з того моменту, я та мій брат, ми для себе вирішили, що нам доведеться це продовжувати», – зазначив воїн.

Російська пропаганда сформувала безліч стереотипів щодо жителів Донбасу. Але історії бійців Сил оборони України родом із Донецької області ламають цю пропагандистську картинку.

Як зазначив Дмитро, вони сподівалися, що війна закінчиться у 2014 році.

«Але прийшло наше повноліття – що його, що моє. Ми вирішили для себе, що теж потрібно йти та робити це. Якщо вони не змогли закінчити це, доведеться ще й нам закінчувати», – заявив він.

Бійці ЗСУ – це ті, хто віддає заради захисту країни найдорожче: своє життя та своє здоров'я.

Військовослужбовець ТЦК та СП Андрій Аскеров розповів, що боєць із його взводу підірвався на протипіхотній міні.

«З командиром пішли до нього надавати першу допомогу, турнікети, уколи. А другий хлопець із мого підрозділу отримав осколкове поранення обличчя. Я вже самостійно пішов до нього надавати допомогу. Не дійшовши до нього три кроки, наступив також на протипіхотну міну», – сказав Аскеров.

Тепер Андрій вчиться жити із протезом. Але, попри все, військові не здаються і не відступають. І навіть продовжують випробувати себе на міцність в «Іграх Нескорених».

Так, військовослужбовець 81 ОАЕМБр Дмитро представляв рідну Донецьку область в «Іграх Нескорених».

«Я не можу сказати, що я туди прям рвався, що я прям дуже хотів. Оскільки я сама по собі стримана людина, намагаюся в таке не лізти, але мені мій тренер сказав: «Чому ти втрачаєш такий шанс випробувати себе, що тобі заважає? Ти зі мною займаєшся плаванням, я навчаю тебе. Ти не такий і поганий у цьому учень. Спробуймо, може, у тебе щось і вийде». Я представляв вид спорту плавання. Не можу сказати, що я довго ним займався, насправді ні. Займався я лише два місяці. Але за рахунок своєї впертості, за рахунок характеру виходили досить непогані результати», – наголосив боєць.

Зважаючи на те, що військовослужбовець ТЦК та СП Андрій Аскеров уже 20 років займається волейболом, він також отримав запрошення на ці змагання.

«Колись давним-давно після поранення мені дзвонили, пропонували приїхати на збори збірної України з волейболу сидячи. Я військовий, я не можу вільно рухатися Україною, десь постійно відпрошуватись на якісь збори чи щось ще. Я пообіцяв, що коли все закінчиться і мене з армії звільнять, можливо, спробую. Але не факт, оскільки якийсь час я намагаюся навчитися грати на двох лапах», – розповів він.

Продовжуючи подавати приклад незламності далеко від лінії фронту, Андрій тренує дітей рідного міста Добропілля.

Скажіть сьогодні спасибі тим, хто захищав та продовжує захищати Україну щодня на фронті, а також є підтримкою у тилових районах.

Нагадаємо, що Україна успішно випробувала нову балістичну ракету.

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