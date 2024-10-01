Украина успешно испытала новую баллистическую ракету

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина уже использует абсолютно новый класс украинского оружия – дальнобойную ракету-дрон «Паляница». Об этом во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, работают и другие виды украинских дальнобойных дронов.



«Работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Каждый может увидеть, как работают и наши «Нептуны». Делаем артиллерию, делаем наши «Богданы» – полтора десятка ежемесячно, бывает и 20», – рассказал глава государства.

Напомним, что Украина сократила отставание от России в снарядах на поле боя до 1:3.