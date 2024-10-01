«Люди просто бегут»: на оккупированных территориях Украины резко сокращается численность населения

Численность населения города Энергодар на Запорожье с 2023 по 2024 год сократилась на 63%. Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе со ссылкой на внутренний документ оккупационной администрации РФ в Запорожской области.



За этот же период рождаемость сократилась на 65%. Численность трудоспособного населения сократилась на 70%.



Согласно информации в пояснительной записке оккупантов, в ближайший год численность активного трудового населения будет снижаться, а категории 55+ будет увеличиваться.



«Это яркий пример «достижений» оккупантов. Люди просто бегут из оккупированных территорий», – отметили в группе.



На примере Энергодара можно сделать вывод о демографической ситуации на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении главе группировки «ДНР» Денису Пушилину и его сообщницам, которые депортировали десятки украинских детей в пансионат Путина.