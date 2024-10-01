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«Люди просто тікають»: на окупованих територіях України різко скорочується чисельність населення

01 жовтня 2024, 23:02

«Люди просто тікають»: на окупованих територіях України різко скорочується чисельність населення

Чисельність населення міста Енергодар на Запоріжжі з 2023 по 2024 рік скоротилася на 63%. Про це повідомили у Східній правозахисній групі з посиланням на внутрішній документ окупаційної адміністрації РФ у Запорізькій області.

За цей період народжуваність скоротилася на 65%. Чисельність працездатного населення скоротилася на 70%.

Згідно з інформацією в пояснювальній записці окупантів, у найближчий рік чисельність активного трудового населення знижуватиметься, а категорії 55+ збільшуватиметься.

«Це яскравий приклад досягнень окупантів. Люди просто тікають з окупованих територій», – зазначили у групі.

На прикладі Енергодару можна зробити висновок про демографічну ситуацію на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові угруповання «ДНР» Денису Пушиліну та його спільницям, які депортували десятки українських дітей до пансіонату Путіна.

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