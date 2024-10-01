Обеспечил узурпацию власти в городе: СБУ сообщила о подозрении «мэру» оккупированной Амвросиевки на Донетчине

«Мэр» оккупированной Амвросиевки Игор Лызов. Фото: личная страница Лызова в Телеграм

Следователи СБУ сообщили о подозрении главе «Амвросиевского муниципального округа ДНР», который добровольно работает на российских захватчиков и занял руководящий пост в оккупационном органе местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет об Игоря Лызове. С 2015 года коллаборант возглавлял городское отделение движения «Донецкая Республика» в оккупированном городе Шахтерск. Впоследствии приказом главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина его назначили «руководителем Амвросиевской районной администрации».



Лызов обеспечивал реализацию узурпированных функций местных властей, занимался перерегистрацией захваченных предприятий и производственных мощностей, облагал предпринимателей «данью» для формирования бюджета, оправдывал преступления российских войск.



В сентябре 2023 года после проведения незаконных выборов Лызова избрали «председателем муниципального округа», где он продолжил работать на оккупантов.



В рамках уголовного производства следователи СБУ квалифицировали действия фигуранта по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении главе группировки «ДНР» Денису Пушилину и его сообщницам, которые депортировали десятки украинских детей в пансионат Путина.