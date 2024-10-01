В Подмосковье найден мертвым бывший «министр ЛНР»

Константин Завезенов. Фото: «Правительство ЛНР»

В Подмосковье с огнестрельным ранением найден мертвым бывший «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» группировки «ЛНР» Константин Завизенов. Об этом сообщают телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Mash.



По данным источника «ВЧК-ОГПУ», тело Завизенова было найдено на участке в его загородном доме в Истринском районе Московской области. Он скончался от ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, несколько охотничьих ружей. По словам ребенка, отец пил водку и беседовал с ним о жизни. Потом он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку.



Предполагается, что Завизенов совершил самоубийство из-за семейных проблем.



Как утверждает Mash, бывший деятель «ЛНР» полторы недели находился в запое. Сегодня вечером сын нашел на столе записку и алкоголь. Затем услышал выстрел. Рядом с телом отца лежало зарегистрированное ружье.



Вместе с тем «ВЧК-ОГПУ» написал, что примерно 10 дней назад Завизенов отправил сообщения родным со словом «Прощай», «но никак это не объяснил и ничего с собой не сделал». А вечером 1 октября он якобы совершил самоубийство, ни с кем не попрощавшись.



Завизенов был в стадии развода с женой, которая уличила его в двойной жизни, отмечает «ВЧК-ОГПУ». Как утверждается, у него на протяжении 18 лет была вторая семья.



Константин Завизенов уроженец российской Перми, на протяжении жизни работал в департаментах Минэнерго, Минпромэнерго, компаниях «Росэнергоатом», «Интер РАО ЕЭС».



Пост «министра» на оккупированной территории Луганской области Завизенов получил в августе 2022 года. В 2023 году он уволился.

Как утверждает «ВЧК-ОГПУ», близким Завизенов рассказывал, что «устал хоронить коллег» — около десяти человек, с которыми он работал, погибли за это время — и под предлогом ухода за женой ему удалось уволиться.