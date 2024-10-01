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У Підмосков'ї знайдено мертвим колишнього «міністра ЛНР»

01 жовтня 2024, 23:57

У Підмосков'ї знайдено мертвим колишнього «міністра ЛНР»

Костянтин Завезенов. Фото: «Уряд ЛНР» Костянтин Завезенов. Фото: «Уряд ЛНР»

У Підмосков'ї з вогнепальним пораненням знайдено мертвим колишнього «міністра палива, енергетики та вугільної промисловості» угруповання «ЛНР» Костянтина Завізенова. Про це повідомляють телеграм-канали «ВЧК-ОГПУ» та Mash.

За даними джерела «ВЧК-ОГПУ», тіло Завізенова було знайдено на ділянці в його заміському будинку в Істринському районі Московської області. Він помер від поранення у голову. Поліцейські, які прибули на місце події, застали в будинку його неповнолітнього сина, кілька мисливських рушниць. За словами дитини, батько пив горілку та розмовляв із ним про життя. Потім він планував поїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку.

Припускають, що Завізенов вчинив самогубство через сімейні проблеми.

Як стверджує Mash, колишній діяч «ЛНР» півтора тижні перебував у запої. Ввечері 1 жовтня син знайшов на столі записку та алкоголь. Потім почув постріл. Поруч із тілом батька лежала зареєстрована рушниця.

Водночас «ВЧК-ОГПУ» написав, що приблизно 10 днів тому Завізенов відправив повідомлення рідним зі словом «Прощавай», «але ніяк це не пояснив і нічого з собою не зробив». А сьогодні ввечері він нібито вчинив самогубство, ні з ким не попрощавшись.

Завізенов був у стадії розлучення з дружиною, яка викрила його у подвійному житті, зазначає «ВЧК-ОГПУ». Як стверджується, він протягом 18 років мав другу родину.

Костянтин Завізенов уродженець російської Пермі протягом життя працював у департаментах Міненерго, Мінпроменерго, компаніях «Росенергоатом», «Інтер РАО ЄЕС».

Посаду «міністра» на окупованій території Луганської області Завізенов отримав у серпні 2022 року. Вже наступного року він звільнився.

Як стверджує «ВЧК-ОГПУ», близьким Завізенов розповідав, що «втомився ховати колег» — близько десяти осіб, з якими він працював, загинули за цей час — і під приводом догляду дружини йому вдалося звільнитися.

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Організації
ЛНР
Місця
Московська область

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