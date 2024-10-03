Люксембург поможет Украине с производством дронов. Фото: МОУ

Люксембург присоединился к Коалиции дронов. Информация об этом появилась в телеграме Министерства обороны Украины.



Это 17 страна-партнер, которая присоединилась к инициативе Коалиции дронов.



«Наша цель — обеспечить промышленное производство FPV-дронов в Украине и на Западе, чтобы создать асимметричное технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе. А также масштабировать их производство. Поэтому мы рады приветствовать в коалиции Люксембург, который поможет совместному развитию индустрии», — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.



Ранее Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной Коалиции дронов. Напомним, ее создали Украина и Латвия.