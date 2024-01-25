Швеция и Британия вступили в коалицию дронов

Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной Коалиции дронов. Ее создали Украина и Латвия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.



Министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по обороне Украины 23 января. Также о намерении присоединиться к коалиции объявила Великобритания.



«Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью», — подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как отмечается, коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Напомним, в зону боевых действий в Украине российским захватчикам доставили сотни новых беспилотников «Инферно», которые якобы уже устраивают «ковровые бомбардировки» позиций Сил обороны.