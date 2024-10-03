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Люксембург приєднався до Коаліції дронів

03 жовтня 2024, 13:25

Люксембург приєднався до Коаліції дронів

Люксембург допоможе Україні з виробництвом дронів. Фото: МОУ Люксембург допоможе Україні з виробництвом дронів. Фото: МОУ

Люксембург приєднався до Коаліції дронів. Інформація про це з'явилась у телеграмі Міністерства оборони України.

Це 17 країна-партнер, яка приєдналася до ініціативи Коаліції дронів.

«Наша мета — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні й на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у коаліції Люксембург, який допоможе спільному розвитку індустрії», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Швеція і Великобританія повідомили, що приєднуються до новоствореної Коаліції дронів. Нагадаємо, її створили Україна та Латвія.

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