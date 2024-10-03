Люксембург допоможе Україні з виробництвом дронів. Фото: МОУ

Люксембург приєднався до Коаліції дронів. Інформація про це з'явилась у телеграмі Міністерства оборони України.



Це 17 країна-партнер, яка приєдналася до ініціативи Коаліції дронів.



«Наша мета — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні й на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у коаліції Люксембург, який допоможе спільному розвитку індустрії», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



Раніше Швеція і Великобританія повідомили, що приєднуються до новоствореної Коаліції дронів. Нагадаємо, її створили Україна та Латвія.