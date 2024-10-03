ВСУ уничтожили еще одну российскую станцию «Небо»

РЛС «Небо-М». Коллаж: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию «Небо-М».



В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции «Небо-М». При этом не указано, где именно была расположена станция.



В Генштабе пояснили, что уничтожение устройства такого типа существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.



«РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось всего 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более чем 100 миллионов долларов США», — рассказали в Генштабе.



Таким образом уничтожение «Неба-М» создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.



В оккупированном Луганске ВСУ также поразили радиолокационную станцию «Небо» 28 мая.