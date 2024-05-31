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На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо»

31 мая 2024, 22:47

На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо»

На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо»

В оккупированном Луганске в ночь на 28 мая ВСУ поразили радиолокационную станцию «Небо». К такому выводу пришло OSINT-сообщество «Киберборошно», проанализировав видео и фото с места удара. 

На видео, попавших в сеть, пожар возник на территории аэродрома летного училища. Помимо того, что загорелась взлетная полоса, огонь охватил также командную машину РЛС «Небо». 

Аналитики сообщества обнаружили на спутниковых снимках после удара элементы комплекса «Небо», которые стояли на аэродроме. 

«Проанализировав снимки Луганского аэродрома за 28 мая, мы пришли к выводу, что предположительно были повреждены составляющие 55Ж6М «Небо-М», а именно РЛМ-М радар и РЛМ-Д радар», — сообщает «Киберборошно».

В оккупированном Луганске прозвучали взрывы вечером 27 мая. Удар пришелся по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где российские военные обустроили базу. 

В этом направлении украинские военные уже били в прошлом году.

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