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ЗСУ знищили ще одну російську станцію «Небо»

03 жовтня 2024, 16:13

ЗСУ знищили ще одну російську станцію «Небо»

РЛС "Небо-М". Колаж: Генштаб ЗСУ РЛС "Небо-М". Колаж: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили російську станцію радіолокації «Небо-М».

 У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській станції радіолокації «Небо-М». При цьому не вказано, де саме була розташована станція.

 У Генштабі пояснили, що знищення пристрою такого типу суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

«РЛС „Небо-М” є дуже складним об'єктом для поразки, що працює у стелс-режимі, скануючи обрій у пошуках повітряних об'єктів. За наявною інформацією, у противника залишилося лише 10 систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США», — розповіли в Генштабі.

Таким чином, знищення «Неба-М» створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

В окупованому Луганську ЗСУ також вразили станцію радіо «Небо» 28 травня.

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