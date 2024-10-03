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Лично принимала участие в пытках мирных заложников: жену боевика Безлера подозревают в нарушении законов войны

03 октября 2024, 17:30

Лично принимала участие в пытках мирных заложников: жену боевика Безлера подозревают в нарушении законов войны

Анжелика и Игорь Безлер. Коллаж: Нацполиция Украины. Анжелика и Игорь Безлер. Коллаж: Нацполиция Украины.

Следователи Нацполиции Украины собрали доказательства того, что жена боевика «ДНР» Игоря Безлера Анжелика Безлер пытала людей в оккупации.

Правоохранители напомнили, что Безлер вместе с другими вооруженными боевиками «ДНР» и российскими военными весной 2014 года захватил админздание Горловского городского управления МВД в Донецкой области, где обустроили тюрьму. Утверждается, что Анжелика Безлер участвовала в незаконном задержании местного населения: именно по ее указанию заключенных избивали, запугивали и пытали, чтобы получить информацию или денежное вознаграждение за освобождение из застенков.

При этом в полиции не называют имени подозреваемой. Однако на опубликованном фото можно узнать именно Анжелику Безлер, которая является супругой боевика. 

«В мае 2014 года боевики во главе с фигуранткой задержали пятнадцать гражданских, которые занимались распространением газеты «Страница Здоровья» и рекламировали продукцию биологически активных добавок по всей территории Украины, в том числе и на территории Донецкой области. Понимая, что перед ней гражданские, которые не имеют оружия и не участвуют в вооруженном конфликте, фигурантка приказала схватить их и отвезти в подвалы застенка, обустроенного в помещении захваченного Горловского ГУ ГУМВД», — рассказали в полиции.

Задержанным связали руки пластиковыми монтажными стяжками, надели на голову полиэтиленовые пакеты, раздели до нижнего белья, поставили на колени и удерживали в этом положении. Таким образом Безлер пыталась деморализовать удерживаемых и выбить из них признание в принадлежности к организации «Правый сектор».

«Установлено, что фигурантка не только отдавала приказы на избиение и имитацию расстрела потерпевших, но и била их лично», — рассказали правоохранители. 

В полиции отметили, что под руководством Безлер боевики требовали от компании задержанных 15 тысяч долларов за их освобождение. В итоге людей отпустили.

Сейчас Анжелика Безлер находится в оккупированном Крыму.

За нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины) женщине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.    

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Горловка

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