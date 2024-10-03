Особисто брала участь у катуванні мирних заручників: дружину бойовика Безлера підозрюють у порушенні законів війни

Анжеліка та Ігор Безлер. Колаж: Національна поліція України.

Слідчі Нацполіції України зібрали докази того, що дружина бойовика «ДНР» Ігоря Безлера Анжеліка Безлер катувала людей в окупації.



Правоохоронці нагадали, що Безлер разом з іншими озброєними бойовиками «ДНР» та російськими військовими навесні 2014 року захопив адмінбудівлю Горлівського міського управління МВС у Донецькій області, де облаштували в'язницю. Стверджується, що Анжеліка Безлер брала участь у незаконному затриманні місцевого населення: саме за її вказівкою в'язнів били, залякували та катували, щоб отримати інформацію чи грошову винагороду за звільнення із катівні.



При цьому у поліції не називають імені підозрюваної. Однак на опублікованому фото можна впізнати саме Анжеліку Безлер, яка є дружиною бойовика.



«У травні 2014 року бойовики на чолі з фігуранткою затримали п'ятнадцять цивільних, які займалися розповсюдженням газети "Сторінка Здоров'я" та рекламували продукцію біологічно активних добавок по всій території України, у тому числі на території Донецької області. Розуміючи, що перед нею цивільні, які не мають зброї та не беруть участь у збройному конфлікті, фігурантка наказала схопити їх та відвезти до підвалів катівні, облаштованої у приміщенні захопленого Горлівського МУ ГУМВС», — розповіли в поліції.



Затриманим зв'язали руки пластиковими монтажними стяжками, одягли на голову поліетиленові пакети, розділили до спідньої білизни, поставили на коліна та утримували в цьому положенні. Таким чином Безлер намагалася деморалізувати утримуваних і вибити з них визнання у приналежності до організації «Правий сектор».



«Встановлено, що фігурантка не лише віддавала накази на побиття та імітацію розстрілу потерпілих, а й била їх особисто», — розповіли правоохоронці.



У поліції зазначили, що під керівництвом Безлер бойовики вимагали від компанії затриманих 15 тисяч доларів за їхнє звільнення. У результаті людей відпустили.



Наразі Анжеліка Безлер знаходиться в окупованому Криму.



За порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України) жінці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.