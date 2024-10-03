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Пушилин заочно получил еще одно подозрение — за незаконную мобилизацию в оккупации

03 октября 2024, 15:30

Пушилин заочно получил еще одно подозрение — за незаконную мобилизацию в оккупации

Денис Пушилин. Фото из открытых источников Денис Пушилин. Фото из открытых источников

Главе группировки «ДНР» Денису Пушилину заочно выдвинул еще одно подозрение. Вслед за заочным решением суда за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также подозрением в депортации украинских детей Пушилину выписали подозрение в нарушениях законов и обычаев войны.  

Прокуроры Донецкой области собрали доказательства того, что он организовал принудительную мобилизацию граждан на войну против Украины.

«19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины «глава ДНР», вступив в сговор с высшим политическим руководством государства-агрессора, объявил всеобщую мобилизацию. Выполняя указания Кремля, он подписал ряд юридически ничтожных «указов». Ради увеличения численности оккупационных войск подозреваемый изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет», — сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Благодаря этой мобилизации, в том числе Россия совершила вторжение в Украину в 2022 году. Жителей оккупированных территорий запугивают уголовной ответственностью в случае, если они отказываются идти в ряды российской армии. 

«Все эти действия являются грубым нарушением требований статей 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года», — отметили правоохранители.

Ранее, 27 декабря 2023 года, Пушилин был заочно осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистскую деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 15 лет и конфискацией имущества.

Кроме этого СБУ задокументировала, что указание Кремля о депортации украинских детей из временно захваченной части территории Донецкой области выполнял именно Денис Пушилин.

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