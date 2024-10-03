Денис Пушилин. Фото из открытых источников

Главе группировки «ДНР» Денису Пушилину заочно выдвинул еще одно подозрение. Вслед за заочным решением суда за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также подозрением в депортации украинских детей Пушилину выписали подозрение в нарушениях законов и обычаев войны.



Прокуроры Донецкой области собрали доказательства того, что он организовал принудительную мобилизацию граждан на войну против Украины.



«19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины «глава ДНР», вступив в сговор с высшим политическим руководством государства-агрессора, объявил всеобщую мобилизацию. Выполняя указания Кремля, он подписал ряд юридически ничтожных «указов». Ради увеличения численности оккупационных войск подозреваемый изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет», — сообщили в прокуратуре Донецкой области.



Благодаря этой мобилизации, в том числе Россия совершила вторжение в Украину в 2022 году. Жителей оккупированных территорий запугивают уголовной ответственностью в случае, если они отказываются идти в ряды российской армии.



«Все эти действия являются грубым нарушением требований статей 4, 8, 51, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года», — отметили правоохранители.



Ранее, 27 декабря 2023 года, Пушилин был заочно осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистскую деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 15 лет и конфискацией имущества.



Кроме этого СБУ задокументировала, что указание Кремля о депортации украинских детей из временно захваченной части территории Донецкой области выполнял именно Денис Пушилин.