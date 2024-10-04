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Оккупанты продолжают активно вывозить украинские ресурсы через порт Мариуполя — Андрющенко

04 октября 2024, 09:28

Оккупанты продолжают активно вывозить украинские ресурсы через порт Мариуполя — Андрющенко

Оккупанты продолжают активно вывозить украинские ресурсы через порт Мариуполя — Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко показал кадры из морского порта оккупированного города. 

Он отметил, что 3 октября из порта вышло судно, загруженное недрами. Под го данным, российские оккупанты могут перевозить в судне с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн украденные ресурсы Украины.

«Одновременно в порт зашло грузовое судно — морской балкер полезной грузоподъемностью 7 тысяч тонн. Зашел загруженный. Стал к контейнерному причалу. Готовят под загрузку металлопродукции. Что разгрузил ночью пока не выяснили. Однако, точно не розовых пони», — отметил Андрющенко.

Оккупационная власть «ДНР» продолжает помогать российским компаниям вывозить краденое украинское зерно судами через порт оккупированного Мариуполя. В «ДНР» заявили, что сельхозпродукция составила более половины перевалки грузов порта Мариуполя в этом году.

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