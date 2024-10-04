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Окупанти продовжують активно вивозити українські ресурси через порт Маріуполя — Андрющенко

04 жовтня 2024, 09:28

Окупанти продовжують активно вивозити українські ресурси через порт Маріуполя — Андрющенко

Окупанти продовжують активно вивозити українські ресурси через порт Маріуполя — Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко показав кадри із морського порту окупованого міста.

 Він зазначив, що 3 жовтня з порту вийшло судно, завантажене надрами. За даними, російські окупанти можуть перевозити в судні з вантажопідйомністю до 5 тисяч тонн вкрадені ресурси України.

«Одночасно до порту зайшло вантажне судно — морський балкер корисною вантажністю 7 тисяч тонн. Зайшов завантажений. Став до контейнерного причалу. Готують під завантаження металопродукції. Що розвантажив уночі, поки не з'ясували. Проте точно не рожевих поні», — зазначив Андрющенко.

Окупаційна влада «ДНР» продовжує допомагати російським компаніям вивозити крадене українське зерно суднами через порт окупованого Маріуполя. У «ДНР» заявили, що сільгосппродукція склала понад половину перевалки вантажів порту Маріуполя цього року.

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