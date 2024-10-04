За сутки более двух десятков домов повреждены российскими снарядами в Донецкой области

За сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.



В полиции Донетчины добавили, что за сутки оккупанты нанесли 2 057 ударов по линии фронта и жилому сектору.



Под огнем оказались 13 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Покровск, Торецк, села Калиново, Клебан Бык, Кременная Балка, Новодмитровка, Старая Николаевка, Степановка, Ривне, Тихоновка, Трудовое.

В Кураховке повреждено админздание, в Степановке повреждены 2 дома, в Успеновке повреждены 3 дома и предприятие. В Покровске ранены 4 человека, повреждены 6 домов.

В Лимане повреждены дом, магазин и линия электропередач. Также повреждены 2 дома в Заречном, 2 в Закитном и 1 в Торском. В Старой Николаевке Ильиновской громады погиб человек. Еще 2 объекта повреждены в Клебан-Быке и 1 в Калиновом. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, в Новодмитровке — хозяйственная постройка.

В Северске повреждены 2 дома. В Торецке ранен человек. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки, админздание и нежилое сооружение.

За 3 октября в Донецкой области под российскими обстрелами погибли двое мирных жителей. Еще 5 человек получили ранения.