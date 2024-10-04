За добу понад два десятки будинків пошкоджено російськими снарядами в Донецькій області

Протягом доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області.



У поліції Донеччини додали, що за добу окупанти завдали 2057 ударів по лінії фронту та житловому сектору.



Під вогнем опинилися 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Торецьк, села Калинове, Клебан Бик, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Стара Миколаївка, Степанівка, Рівне, Тихоновка, Трудове.

У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю, у Степанівці пошкоджено 2 будинки, в Успенівці пошкоджено 3 будинки та підприємство. У Покровську поранено 4 особи, пошкоджено 6 будинків.

У Лимані пошкоджено будинок, магазин та лінія електропередач. Також пошкоджено 2 будинки у Зарічному, 2 у Закитному та 1 у Торському. У Старій Миколаївці Іллінівської громади загинула людина. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Клебан-Бику та 1 у Калиновому. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нововодмитрівці — господарську споруду.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та нежитлову споруду.

За 3 жовтня на Донеччині під російським обстрілом загинули двоє мирних жителів. Ще 5 людей отримали поранення.