«ДНР» заявила о ранении 8 человек за день, один человек погиб

В группировке «ДНР» заявили о ранении 8 жителей оккупированной территории Донецкой области за день. Утверждается, что люди получили ранения в результате обстрелов. Один человек погиб.



Большинство пострадали из-за атак беспилотников в оккупированной Горловке. Это 4 пожарных, двое мужчин и одна женщина. Также в Горловке, по сообщениям «ДНР», погибла женщина.



Также группировка заявила о ранении пожилой женщины в Торецке, который на данный момент не оккупирован — за город идут бои.



Повреждены девять жилых домов в Кировском районе Донецка, в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также трансформатор и здание бывшего горсовета.