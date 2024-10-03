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Из-за обстрелов россиян в Донецкой области обесточены дома 86,5 тысячи жителей

03 октября 2024, 14:40

Из-за обстрелов россиян в Донецкой области обесточены дома 86,5 тысячи жителей

Сегодня, 3 октября, из-за российских обстрелов более 98 тысяч потребителей в восьми областях Украины остались без электроэнергии, в Донецкой области обесточены дома 86,5 тысячи жителей. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.

В частности пресс-служба Минэнерго подтвердила, что в Донецкой области из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточены 86,5 тысячи абонентов в 180 населенных пунктах.

«Энергетики восстановили электроснабжение для 90,7 тысячи абонентов в 183 населенных пунктах. На утро остаются без света 129 населенных пунктов - 81,7 тысячи абонентов», — уточнили в профильном министерстве.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что по состоянию на 1 октября в Донецкой области без электроснабжения остаются 187 населенных пунктов

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