Из-за обстрелов россиян в Донецкой области обесточены дома 86,5 тысячи жителей

Сегодня, 3 октября, из-за российских обстрелов более 98 тысяч потребителей в восьми областях Украины остались без электроэнергии, в Донецкой области обесточены дома 86,5 тысячи жителей. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.



В частности пресс-служба Минэнерго подтвердила, что в Донецкой области из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточены 86,5 тысячи абонентов в 180 населенных пунктах.



«Энергетики восстановили электроснабжение для 90,7 тысячи абонентов в 183 населенных пунктах. На утро остаются без света 129 населенных пунктов - 81,7 тысячи абонентов», — уточнили в профильном министерстве.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что по состоянию на 1 октября в Донецкой области без электроснабжения остаются 187 населенных пунктов.