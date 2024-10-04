Украина нанесла удар в районе Донецка: уничтожено 20 военных, среди них 6 офицеров КНДР

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Донецка, в результате атаки погибло 20 военных, шестеро из них — офицеры КНДР. Об этом написало Kyiv Post.



По информации украинского издания, событие произошло 3 октября. В результате удара погибло не менее 20 оккупантов, в том числе шесть офицеров из КНДР, которые прибыли для проведения консультаций с российскими военными.



Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены. По сообщениям одного из российских телеграм-каналов, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.



В прошлом году ГУР сообщало о прибытии ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи на временно оккупированную территорию Украины, в том числе подразделений инженерных войск, что свидетельствует об активном сотрудничестве между РФ и Северной Кореей.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что из себя представляет ракета KN-23, а также ее характеристики и применение баллистической ракеты из КНДР.