  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Що відомо про ракети KN-23 з Північної Кореї та яку загрозу вони становлять для України

Новини Донбасу
21 лютого 2024, 11:35

Що відомо про ракети KN-23 з Північної Кореї та яку загрозу вони становлять для України

Запуск KN-23. Фото: Defense Express Запуск KN-23. Фото: Defense Express

Під час однієї з нещодавніх атак по Україні Росія застосувала ракети виробництва Північної Кореї. Війська РФ вдарили по місту Селидове Донецької області 8 ракетами, зокрема КN-23 та С-300. Попередні дані оприлюднила Національна поліція України. Що відомо про КN-23, чи багато їх у КНДР і яку небезпеку вони становлять — у матеріалі «Новин Донбасу». 

Застосування KN-23 на території України

Ще один випадок можливого застосування ракет із КНДР зафіксували 7 лютого в Харкові. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що дві з п'яти ракет, випущених цього дня по місту, найімовірніше північнокорейського виробництва.

«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки фахівців — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — зазначив Болвінов. 

Уламки ракети, ймовірно, KN-23, знайдені в Харкові. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Селидове і Харків — це вже не перші випадки застосування північнокорейської зброї. Є відомості, що РФ використовувала КN-23 під час масштабних атак по Україні 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, а також 2 січня 2024-го по Харкову.

Як заявив постійний представник США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки, Росія щонайменше дев'ять разів запускала по Україні балістичні ракети, отримані від КНДР.

Hwasong 11GA (KN-23) - радянська розробка?

Це твердопаливна тактична балістична балістична ракета. Уперше KN-23 випробували в травні 2019 року біля міста Вонсан у Північній Кореї.

Вона схожа за характеристиками російського «Іскандер-М». При цьому має велику дальність польоту і габарити, що явно відрізняються.

Схожість зброї речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив тим, що свого часу СРСР передав багато технологій КНДР. На його думку, північнокорейські ракети відрізняються не надто суттєво. 

Однак у самій Північній Кореї неодноразово заявляли, що природа цієї ракети вітчизняна, виокремлюючи дві особливості: подовжену кабельну трасу та гладку основу, які відрізняють KN-23 від іноземних аналогів.

Що відомо про північнокорейські ракети KN-23?

З огляду на фактично повну ізольованість і закритість Північної Кореї, про зброю KN-23 відомо не багато. Переважно це інформація із заяв самого Пхеньяна, а також дані радіолокаційного контролю з боку Південної Кореї під час випробувань ракетного озброєння з КНДР. Навіть такі параметри, як довжина, діаметр і загальна вага — результат аналізу за фото.

Технічні характеристики ракети:

  • максимальна зафіксована дальність пуску — до 690 км;
  • загальна маса — 3 415 кг;
  • бойова частина (може бути унітарною, касетною або ядерною) — не більше 500 кг;
  • довжина — 7,5 м;
  • діаметр — 0,95 м.

При запуску летить квазібалістичною траєкторією. Крім того, вважається, що KN-23 може маневрувати на маршевій та термінальній ділянці завдяки рулям у соплі двигуна, пишуть аналітики Defense Express. Для запуску ракети використовують пускову установку на колісному шасі 8х8. Також існує і залізнична версія пускової KN-23.

Для яких міст становлять загрозу ракети з КНДР?

За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний опір» Олександра Коваленка, технічні показники північнокорейських ракет, як і іранських, зокрема такий параметр, як дальність, можуть бути завищені.

«Ці характеристики завищені. І ми це побачили навіть по дронам-камікадзе типу «Шахед», які Іран відправляв Росії. У відкритих джерелах були вказані показники набагато вищі. Так само може бути і з балістичними ракетами», — зазначив він.

Наслідки удару по Селидовому 8 лютого 2024 року. Фото: Національна поліція

Радіус дії такої зброї — до 300 км. Тому, вважає Коваленко, на небезпеку удару наражаються насамперед прифронтові міста.

«Передовсім, це загроза для областей, які межують із Російською Федерацією, а також для прифронтових населених пунктів. Тобто, ми маємо враховувати загрозу на такій самій відстані, як і від «Іскандерів», — зазначив Коваленко. 

Що стосується того, як протистояти ударам KN-23, то, як наголошують експерти, збивати балістику українські військові вміють. В України є для цього необхідні системи. Перехоплення корейської ракети можливе за допомогою таких ЗРК, як Patriot PAC 3, SAMP/T та іншими. 

Читайте також:

Україна отримає найсучасніші бомби GLSDB. Як вони можуть змінити ситуацію на фронті

Скільки KN-23 має КНДР і чи багато передала Росії?

На сьогодні невідомо, скільки пускових установок отримала Росія від КНДР, і хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові. Достеменно невідомо і те, які запаси балістичних ракет є у Північної Кореї.

Згідно з даними з відкритих джерел, їх може бути від кількох десятків до сотень і навіть тисяч. 

«Це закрита країна, і там дуже важко добувати розвідувальні дані. Тим паче, що вони можуть співпрацювати з Китаєм. І, найімовірніше, так і є», — сказав військовий експерт Олег Жданов.

Певний запас КНДР могла накопичити, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. 

При цьому Мусієнко не виключає, що Північна Корея може виробляти зброю на замовлення Росії.

«Думаю, що вони вже працюють у цьому напрямку. Для них дуже престижно, що сама Росія, начебто потужна країна, звертається до Північної Кореї по допомогу. Ще 20 років тому таке взагалі було важко уявити. Але одержимість ідеєю війни проти України у Путіна, у кремлівської влади сильніша, ніж будь-які раціональні розрахунки. Я не здивуюся, що ці ракети і коштувати можуть удвічі дорожче, ніж «Іскандери», — сказав експерт. 

На думку Олега Жданова, Північна Корея може передати Росії скільки завгодно ракет, оскільки немає труднощів із доставкою. 

«У Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з Російською Федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. За даними британської розвідки, військово-технічне майно передається переважно морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть до Російської Федерації», — сказав військовий експерт.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

Інші публікації

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
09:58
Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ
02:00
Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі
23:28
Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине
16:25
Окупанти вдарили дроном «Ланцет» по Сумщині, загинула родина із п'яти осіб
14:40
Німеччина скоро може передати Україні далекобійні ракети — Bild
13:30
У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
12:31
У Донецьку обстріляли центр: Є загибла та поранені
12:29
У захопленому Маріуполі зафіксували нове маркування на військовій техніці окупантів
09:40
У разі перемоги Росії з України на Захід переїдуть 20 млн людей — Forbes
08:20
Російські війська просунулися під Мар'їнкою — ISW
23:34
Головне за день: Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Спроба отруєння Пасічника та Сальдо
14:53
Бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку
14:20
У Росії заявили про спроби отруєння голови «ЛНР» Пасічника та «губернатора» Херсонської області Сальдо
12:24
ЗСУ повідомили про збиття двох літаків РФ на сході України. Один з них впав під Маріуполем
11:20
Донецьку область за добу було обстріляно росіянами 14 разів — ОВА
10:45
У Маріуполі чули вибухи, працювала російська ППО
09:52
Вночі росіяни обстріляли Нікополь та Марганець у Дніпропетровській області
усі новини
13:30
Без допомоги США Україні доведеться обирати, які міста захищати — Пентагон
12:53
Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги
12:30
Без електропостачання залишаються понад 42 тисячі споживачів на Донеччині — Міненерго
11:57
ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії
11:52
Під завалами в Краматорську шукають людину
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:36
Російський дрон атакував будівлю з рятувальниками на Донеччині: поранено чотирьох людей
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
09:58
Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ
09:30
Внаслідок атаки російського БПЛА на Добропілля постраждали дві жінки
09:19
Українські десантники знищили Starlink росіян за допомогою дрону
08:49
Окупанти за добу вбили одного жителя Донецької області, ще вісім поранено
08:28
Сили оборони знову збили російський Су-34
08:00
Вночі Україна була атакована дронами та трьома видами ракет
07:12
У Німеччині від ножових поранень помер другий український баскетболіст
02:00
Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі
23:28
Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине
22:56
Генсек НАТО не може назвати терміни надання F-16 Україні
21:46
Умєров та Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі
20 лютого, 20:49
Момент удару біля бібліотеки Крупської у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
20 лютого, 13:30
БПЛА РФ збитий FPV-дроном у Кринках. Фото: кадр із відео ЗСУ збили у Кринках FPV-дроном російський безпілотник
19 лютого, 17:07
Прорив у Авдіївці. Фото: відео з кадру Бійці третьої штурмової показали, як проривалися крізь бойові порядки окупантів в Авдіївці
19 лютого, 16:30
Знищення «Ланцет». Фото: кадр з відео Підрозділ ССО знищив пускову установку «Ланцетів»
19 лютого, 15:10
У Макіївці піднявся стовп диму. Фото: кадр із відео В окупованій Макіївці пожежа на нафтобазі, перед цим працювала ППО РФ
19 лютого, 10:40

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама