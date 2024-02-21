Що відомо про ракети KN-23 з Північної Кореї та яку загрозу вони становлять для України

Запуск KN-23. Фото: Defense Express

Під час однієї з нещодавніх атак по Україні Росія застосувала ракети виробництва Північної Кореї. Війська РФ вдарили по місту Селидове Донецької області 8 ракетами, зокрема КN-23 та С-300. Попередні дані оприлюднила Національна поліція України. Що відомо про КN-23, чи багато їх у КНДР і яку небезпеку вони становлять — у матеріалі «Новин Донбасу».

Застосування KN-23 на території України



Ще один випадок можливого застосування ракет із КНДР зафіксували 7 лютого в Харкові. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що дві з п'яти ракет, випущених цього дня по місту, найімовірніше північнокорейського виробництва.



«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки фахівців — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — зазначив Болвінов.

Уламки ракети, ймовірно, KN-23, знайдені в Харкові. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Селидове і Харків — це вже не перші випадки застосування північнокорейської зброї. Є відомості, що РФ використовувала КN-23 під час масштабних атак по Україні 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, а також 2 січня 2024-го по Харкову.



Як заявив постійний представник США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки, Росія щонайменше дев'ять разів запускала по Україні балістичні ракети, отримані від КНДР.

Hwasong 11GA (KN-23) - радянська розробка?



Це твердопаливна тактична балістична балістична ракета. Уперше KN-23 випробували в травні 2019 року біля міста Вонсан у Північній Кореї.



Вона схожа за характеристиками російського «Іскандер-М». При цьому має велику дальність польоту і габарити, що явно відрізняються.



Схожість зброї речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив тим, що свого часу СРСР передав багато технологій КНДР. На його думку, північнокорейські ракети відрізняються не надто суттєво.



Однак у самій Північній Кореї неодноразово заявляли, що природа цієї ракети вітчизняна, виокремлюючи дві особливості: подовжену кабельну трасу та гладку основу, які відрізняють KN-23 від іноземних аналогів.

Що відомо про північнокорейські ракети KN-23?

З огляду на фактично повну ізольованість і закритість Північної Кореї, про зброю KN-23 відомо не багато. Переважно це інформація із заяв самого Пхеньяна, а також дані радіолокаційного контролю з боку Південної Кореї під час випробувань ракетного озброєння з КНДР. Навіть такі параметри, як довжина, діаметр і загальна вага — результат аналізу за фото.



Технічні характеристики ракети:

максимальна зафіксована дальність пуску — до 690 км;

загальна маса — 3 415 кг;

бойова частина (може бути унітарною, касетною або ядерною) — не більше 500 кг;

довжина — 7,5 м;

діаметр — 0,95 м.

При запуску летить квазібалістичною траєкторією. Крім того, вважається, що KN-23 може маневрувати на маршевій та термінальній ділянці завдяки рулям у соплі двигуна, пишуть аналітики Defense Express. Для запуску ракети використовують пускову установку на колісному шасі 8х8. Також існує і залізнична версія пускової KN-23.

Для яких міст становлять загрозу ракети з КНДР?



За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний опір» Олександра Коваленка, технічні показники північнокорейських ракет, як і іранських, зокрема такий параметр, як дальність, можуть бути завищені.



«Ці характеристики завищені. І ми це побачили навіть по дронам-камікадзе типу «Шахед», які Іран відправляв Росії. У відкритих джерелах були вказані показники набагато вищі. Так само може бути і з балістичними ракетами», — зазначив він.

Наслідки удару по Селидовому 8 лютого 2024 року. Фото: Національна поліція

Радіус дії такої зброї — до 300 км. Тому, вважає Коваленко, на небезпеку удару наражаються насамперед прифронтові міста.



«Передовсім, це загроза для областей, які межують із Російською Федерацією, а також для прифронтових населених пунктів. Тобто, ми маємо враховувати загрозу на такій самій відстані, як і від «Іскандерів», — зазначив Коваленко.



Що стосується того, як протистояти ударам KN-23, то, як наголошують експерти, збивати балістику українські військові вміють. В України є для цього необхідні системи. Перехоплення корейської ракети можливе за допомогою таких ЗРК, як Patriot PAC 3, SAMP/T та іншими.

Скільки KN-23 має КНДР і чи багато передала Росії?

На сьогодні невідомо, скільки пускових установок отримала Росія від КНДР, і хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові. Достеменно невідомо і те, які запаси балістичних ракет є у Північної Кореї.



Згідно з даними з відкритих джерел, їх може бути від кількох десятків до сотень і навіть тисяч.



«Це закрита країна, і там дуже важко добувати розвідувальні дані. Тим паче, що вони можуть співпрацювати з Китаєм. І, найімовірніше, так і є», — сказав військовий експерт Олег Жданов.



Певний запас КНДР могла накопичити, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.



При цьому Мусієнко не виключає, що Північна Корея може виробляти зброю на замовлення Росії.



«Думаю, що вони вже працюють у цьому напрямку. Для них дуже престижно, що сама Росія, начебто потужна країна, звертається до Північної Кореї по допомогу. Ще 20 років тому таке взагалі було важко уявити. Але одержимість ідеєю війни проти України у Путіна, у кремлівської влади сильніша, ніж будь-які раціональні розрахунки. Я не здивуюся, що ці ракети і коштувати можуть удвічі дорожче, ніж «Іскандери», — сказав експерт.



На думку Олега Жданова, Північна Корея може передати Росії скільки завгодно ракет, оскільки немає труднощів із доставкою.



«У Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з Російською Федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. За даними британської розвідки, військово-технічне майно передається переважно морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть до Російської Федерації», — сказав військовий експерт.