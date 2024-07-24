КНДР поставила России более пяти миллионов снарядов и десятки баллистических ракет

По состоянию на 15 июля из Северной Кореи в Россию отправили не менее 11 тысяч контейнеров, в которых 5,2 миллиона 152-миллиметровых снарядов. Об этом в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

По его словам, кроме артиллерийских снарядов, КНДР предоставила россиянам несколько десятков баллистических ракет малой дальности.

«Северная Корея помогает России военными материалами, а получает помощь продовольствием, нефтью и военными технологиями. Исходя из договора, ожидается, что Россия и Северная Корея будут открыто торговать оружием, таким как снаряды и ракеты, которые до сих пор держались в секрете. Теперь Россия имеет неограниченный доступ к снарядам и ракетам Северной Кореи, необходимым для вторжения в Украину», – заявил Шин Вон Сик.

Напомним, что ночью 23 июля ВСУ атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ и повредили последний железнодорожный паром «Славянин».