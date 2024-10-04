Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ

ЗСУ завдали ракетного удару в районі Донецька, внаслідок атаки загинуло 20 військових, шестеро з них — офіцери КНДР. Про це написало Kyiv Post.



За інформацією українського видання, подія сталася 3 жовтня. Внаслідок удару загинуло щонайменше 20 окупантів, у тому числі шість офіцерів із КНДР, які прибули для проведення консультацій з російськими військовими.



Ще трьох північнокорейських військовослужбовців було поранено. За повідомленнями одного з російських телеграм-каналів, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.



Минулого року ГУР повідомляло про прибуття обмеженого контингенту військовослужбовців із Північної Кореї на тимчасово окуповану територію України, зокрема підрозділів інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю між РФ та Північною Кореєю.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що являє собою ракета KN-23, а також її характеристики та застосування балістичної ракети з КНДР.