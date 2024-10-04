49 жителів Донеччини евакуйовано до Закарпатської та Київської областей

Сьогодні евакуювали ще 49 мешканців Донеччини. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 4 жовтня, 49 жителів Донецької області евакуювали до Закарпатської та Київської областей, 25 з них - діти. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







«Вони виїхали з Костянтинівської, Дружківської, Краматорської та Новодонецької громад через постійні російські обстріли. Окрім особистих речей, люди мали змогу забрати із собою також і домашніх улюбленців», — пояснив голова Донецької ОВА.



Від ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Янголи спасіння» родини з дітьми отримали додаткові виплати у розмірі 10800 грн на одну особу.



Також усі громадяни під час евакуації отримали безкоштовне харчування від World Central Kitchen. Нагадаємо, «Білі янголи» евакуювали 20 мешканців з Гірника.