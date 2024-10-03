«Белые ангелы» эвакуировали 20 жителей из Горняка

«Белые ангелы» эвакуировали из Горняка еще 20 жителей. Фото: кадр из видео

Полицейский экипаж «Белый ангел» продолжает эвакуацию из Кураховской громады, вывозя до 20 человек ежедневно. Из Горняка, который расположен меньше километра до фронта, экипаж вывез маломобильных людей, информирует пресс-служба Нацполиции.







Транспортировку маломобильных групп полицейские проводят в бронеавтомобиле, в то время, как войска РФ бьют КАБами по маршруту эвакуации.



Отмечается, что в таких условиях эвакуационная группа за день осуществляет до пяти рейсов. Среди эвакуированных за неделю — раненая 66-летняя женщина, четверо детей с родителями, люди с инвалидностью, а также животные, которых хозяева забирают с собой.



В Горняке остается около 2 000 жителей, в Курахово - около 1500. На линии огня также - Кураховка, Новоселидовка, Измайловка. Всего в Кураховской громаде осталось 4000 человек.



Ранее «Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка.