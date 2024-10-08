Под Угледаром соотношение сил составляло 1:9 в пользу российской армии – ВСУ

Командир 72-й механизированной бригады ВСУ Александр Охрименко. Фото: 72-я ОМБр

Принимая полосу ответственности на Угледарском направлении, 72-я механизированная бригада ВСУ провела оценку обстановки, в том числе оценку сил и средств противника. Об этом в интервью изданию «Главком» сообщил командир бригады Александр Охрименко.



По его словам, 72-й ОМБр противостояли 36-я мотострелковая бригада 29-й армии, 39-я мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения ВС РФ.



«Были превосходящие силы противника в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло около 1:9 в пользу противника. Какие-либо теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, находящиеся в зоне ответственности бригады», – отметил Охрименко.

Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар.