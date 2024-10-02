Возникла угроза окружения города: в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из Угледара

Город Угледар. Фото: 72-я механизировання бригада ВСУ

Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, российские войска не оставили попыток захватить город Угледар Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В попытке любой ценой взять город под контроль оккупанты сумели направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате действий россиян возникла угроза окружения города.



Высшее командование разрешило осуществить маневр по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий.

Напомним, что 1 октября аналитики DeepState сообщили о полной оккупации Угледара.



Позже в 72-й механизированной бригаде ВСУ заявили, что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части города все еще находились под украинским контролем.



Однако 2 октября аналитики DeepState снова заявили о захвате Угледара и потере Украиной всего бывшего Волновахского района.