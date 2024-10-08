Під Вугледаром співвідношення сил становило 1:9 на користь російської армії – ЗСУ

Командир 72-ї механізованої бригади ЗСУ Олександр Охріменко. Фото: 72-га ОМБр

Приймаючи смугу відповідальності на Вугледарському напрямку, 72-га механізована бригада ЗСУ провела оцінку обстановки, зокрема оцінку сил та засобів противника. Про це в інтерв'ю виданню «Главком» повідомив командир бригади Олександр Охріменко.



За його словами, 72-й ОМБр протистояли 36-та мотострілецька бригада 29-ї армії, 39-та мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи ЗС РФ.



«Були переважаючі сили противника в танках та бойових машинах піхоти, в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення становило близько 1:9 на користь противника. Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил і засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об'єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту та смуги оборони, які перебувають у зоні відповідальності бригади», – зазначив Охріменко.

Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар.