Население Донетчины сократилось более чем в пять раз с начала полномасштабной войны. Сколько сейчас живет людей

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

До начала полномасштабной войны в Донецкой области находились 1,9 миллиона людей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, сейчас в регионе – 340 000 людей.



«И люди уезжают почти каждый день. На примере города Покровск: сейчас там остается 12 000 людей и 82 ребенка. Было 46 000 людей и 3500 детей. Более 30 000 людей только из города Покровск выехали. Огромное количество людей эвакуировано. Но люди остаются в городах тоже. На примере города Торецк: 1400 людей остаются в городе и выезжают очень медленно», – рассказал Филашкин.



Начальник ДОВА напомнил, что в городе Константиновка ввели жесткий комендантский час – с 15:00 до 11:00.



«Обстановка там самая сложная. Враг каждый день обстреливает город и баллистическими ракетами, и управляемыми авиабомбами. Сейчас в городе остаются 17 800 людей и 368 детей. Месяц назад было более 20 000 людей», – отметил он.

Напомним, что в Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры, россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа.