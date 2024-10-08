Населення Донеччини скоротилося більш ніж у п'ять разів від початку повномасштабної війни. Скільки зараз живе людей

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

До початку повномасштабної війни в Донецькій області перебували 1,9 мільйона людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, зараз у регіоні – 340 000 людей.



«І люди їдуть майже щодня. На прикладі міста Покровськ: зараз там залишається 12 000 людей та 82 дитини. Було 46 000 людей та 3500 дітей. Понад 30 000 людей лише з міста Покровськ виїхали. Величезна кількість людей евакуйована. Але люди залишаються в містах також. На прикладі міста Торецьк: 1400 людей залишаються у місті та виїжджають дуже повільно», – розповів Філашкін.



Начальник ДОВА нагадав, що у місті Костянтинівка запровадили жорстку комендантську годину – з 15:00 до 11:00.



«Обстановка там найскладніша. Ворог щодня обстрілює місто і балістичними ракетами, і керованими авіабомбами. Нині у місті залишаються 17 800 людей та 368 дітей. Місяць тому було понад 20 000 людей», – наголосив він.

Нагадаємо, що в Покровську знищені 80% критичної інфраструктури, росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу.