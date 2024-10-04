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В Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры: россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа

04 октября 2024, 14:10

В Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры: россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покровская ГВА Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покровская ГВА

На сегодняшний день в городе Покровск Донецкой области остаются 13 050 человек, из них 94 ребенка. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, почти 80% критической инфраструктуры города уничтожены или повреждены.

«Враг ежедневно оставляет нас без света, воды и газа. То есть «готовит к зиме». Почти половина города, город Родинское и еще 10 сел остаются без света. И восстановить почти невозможно. Враг бьет по энергетической инфраструктуре каждый день», – рассказал Добряк.

Напомним, что север Донетчины останется без воды на неопределенный период, поскольку россияне массированным обстрелом критически повредили оборудование.

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