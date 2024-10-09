Армия РФ более 10 раз обстреляла Донетчину за сутки: повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за минувшие сутки, 8 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района региона, в результате этого есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





Покровский район. В Кураховской громаде ранен человек, повреждены многоэтажки и частные дома. В Мирнограде ранен человек. В Новоэкономичном Гродовской громады повреждено складское помещение.





Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 2 дома, 5 магазинов, предприятие и 3 машины. В Константиновке 1 человек погиб и 8 ранены, повреждены 17 многоэтажек, 2 админздания, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода, 70 гаражей и 12 автомобилей.



Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.



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