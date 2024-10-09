Армія РФ понад 10 разів обстріляла Донеччину за добу: пошкоджено будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 8 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок цього є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. У Мирнограді поранено людину. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено складське приміщення.





Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 будинки, 5 крамниць, підприємство і 3 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 8 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 3 освітні заклади, 3 газогони, 70 гаражів і 12 автівок.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.



Раніше ми писали, що вночі російські окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждали двоє медпрацівників — розпочато розслідування.