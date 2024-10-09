ВСУ поразили военный арсенал оккупантов со снарядами КНДР в Брянской области

Ночью, 9 октября, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что на территории объекта зафиксированы взрывы. Также известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются.



Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях.



Ранее мы писали, что 9 октября ночью 67-й арсенал ГРАУ в городе Карачев, Брянской области был атакован беспилотниками. Видео взрывов жители опубликовали в соцсетях.