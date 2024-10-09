Вночі, 9 жовтня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного управління Міноборони РФ у Брянській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«За наявною інформацією, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема, й авіаційні бомби, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що на території об'єкта зафіксовано вибухи. Також відомо про перекриття дороги у районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.



Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках.



Раніше ми писали, що 9 жовтня вночі 67-й арсенал ГРАУ у місті Карачів, Брянській області був атакований безпілотниками. Відео вибухів мешканці опублікували у соцмережах.