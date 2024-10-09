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Армия РФ ударила беспилотником по селу Ясная Поляна: есть пострадавший

09 октября 2024, 12:57

Армия РФ ударила беспилотником по селу Ясная Поляна: есть пострадавший

Российская армия 9 октября обстреляла село Ясная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области. В результате удара есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.

«В результате атаки вражеского БПЛА типа «Ланцет» гражданского грузового авто, пострадал гражданский — Петрушевский Олег Валерьевич 1988 года рождения, предварительно — осколочное ранение головы средней тяжести», — отметил он.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черноморск Одесской области. В результате атак пять людей получили ранения.

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