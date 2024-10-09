Армия РФ ударила беспилотником по селу Ясная Поляна: есть пострадавший

Российская армия 9 октября обстреляла село Ясная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области. В результате удара есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«В результате атаки вражеского БПЛА типа «Ланцет» гражданского грузового авто, пострадал гражданский — Петрушевский Олег Валерьевич 1988 года рождения, предварительно — осколочное ранение головы средней тяжести», — отметил он.



В ведомстве уточнили, что пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.



Ранее мы писали, что в ночь на 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черноморск Одесской области. В результате атак пять людей получили ранения.