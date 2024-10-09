Армія РФ вдарила безпілотником по селу Ясна Поляна: є постраждалий

Російська армія 9 жовтня обстріляла село Ясна Поляна Великоновосілківського району Донецької області. Внаслідок удару є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Внаслідок атаки ворожого БПЛА типу «Ланцет» цивільного вантажного авто, постраждав цивільний — Петрушевський Олег Валерійович 1988 року народження, попередньо — осколкове поранення голови середньої тяжкості», — зазначив він.



У відомстві уточнили, що потерпілого було доставлено до найближчого медичного закладу для надання невідкладної допомоги.



Раніше ми писали, що в ніч проти 9 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Чорноморськ Одеської області. Внаслідок атак п'ять людей отримали поранення.