Оккупанты снова ударили по Черноморску беспилотниками: пострадали пять человек

Россияне атаковали Одесскую область. Фото: прокуратура

В ночь на 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черноморск Одесской области. В результате атак пять людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



«Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — отметил Кипер.





По его словам, также произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар, площадью 400 м², оперативно ликвидировали. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.



В прокуратуре уточнили, что РФ атаковала Черноморск Одесской области.



При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 9 октября ночью на Юге Украины во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе «Шахед».



Напомним, 8 октября в Черноморске, в результате атаки «шахедов», произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.