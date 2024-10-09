Пропагандисты РФ заявили об «исчезновении» целой бригады ВСУ на Покровском направлении: в Генштабе ответили

Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.



В сообщениях утверждается, что якобы украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких.



Верифицировав информацию в Генштабе ВСУ, в ЦПД сообщили, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, а заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.



«Такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы посеять панику среди населения, вызвать недоверие к ВСУ, деморализовать украинских военных и их семьи», – отметили в Центре.

Напомним, что украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине, уничтожены танки, БТР и БМП оккупантов.