Пропагандисти РФ заявили про «зникнення» цілої бригади ЗСУ на Покровському напрямку: у Генштабі відповіли

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито зникнення 152-ї єгерської бригади ЗСУ разом із командиром під час бойових дій на Покровському напрямку. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.



У повідомленнях стверджується, що нібито українські військові масово зникають, а їхні родичі не можуть отримати жодної інформації про долю своїх близьких.



Верифікувавши інформацію в Генштабі ЗСУ, у ЦПД повідомили, що 152-га бригада продовжує виконувати бойові завдання, а заяви про її нібито зникнення безпідставні.



«Такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб посіяти паніку серед населення, викликати недовіру до ЗСУ, деморалізувати українських військових та їхні родини», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, що українські десантники відбили штурм військ РФ на Донеччині, знищені танки, БТР та БМП окупантів.