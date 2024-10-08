Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП

Штурм российских войск на Донетчине. Фото: кадр из видео

7 октября российские оккупанты провели очередной штурм позиций 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.



К украинским позициям выдвинулась полноценная рота, усиленная двумя танками, двумя БТР и пятью БМП. Разведка бригады заблаговременно обнаружила передвижение противника. По колонне нанесли артиллерийские удары, благодаря чему четыре единицы техники прекратили представлять опасность еще во время выдвижения. Другую часть техники, которой удалось доехать до подразделений ВСУ, уничтожили пилоты FPV-дронов и расчеты ПТКР.

Напомним, что бригада «Лють» показала, как защищает город Торецк Донецкой области.