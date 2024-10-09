Заседание в формате «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября — отложено, новую дату определяют. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО.



В альянсе отметили, что запланированная на субботу встреча контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» переносится на неопределенное время, так как президент США Джо Байден не сможет посетить Германию в намеченные даты.



«Запланированная на эту субботу встреча по Украине перенесена», — подчеркнули в Пентагоне.



Отмечается, что причиной тому стало изменение в расписании Байдена. О новом времени встречи пока не сообщается.



Накануне стало известно, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании.



Поездку отменили из-за урагана, бушующего во Флориде. Ранее генсек НАТО говорил о намерении обсудить с президентом США на заседании разрешение для Украины применять дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.



Напомним, боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.