Зеленський розповів, коли буде готовий документ із умовами справедливого завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна із липня працює над пунктами «формули миру». Про це під час виступу на саміті «Україна - Південно-Східна Європа» повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, до листопада підготують документ, у якому буде прописано докладні умови справедливого закінчення війни.



«Звичайно, постає питання, як змусити Росію взяти у цьому участь і змусити відповідальних за війну виконувати «формулу миру». Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, позбавить Росію можливості надалі загрожувати Європі. Цей план вже було представлено США. Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами задля досягнення цілей», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що засідання у форматі «Рамштайн» відклали, нову дату визначають.